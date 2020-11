Nuovo Dpcm, zona rossa, arancione e gialla: quali sono le restrizioni in arrivo? (Di martedì 3 novembre 2020) sono i tre scenari di rischio che nel Dpcm in arrivo individueranno le zone da sottoporre a restrizioni in base all’andamento della pandemia da coronavirus Leggi su ilsole24ore (Di martedì 3 novembre 2020)i tre scenari di rischio che nelinindividueranno le zone da sottoporre ain base all’andamento della pandemia da coronavirus

matteosalvinimi : #Salvini: Alle 21 del lunedì sera tra i presidenti di Regione che ho sentito nessuno sa niente perché nessuno dal g… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - news_modena : Quadro epidemiologico grave, pronte nuove restrizioni… Nuovo DPCM nelle prossime ore - lozzino_ : RT @BornOnAPanda: Tra #ElectionDay e nuovo Dpcm, giornatina frizzantina oggi. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: al via il coprifuoco. Rischio lockdown per Lombardia e Piemonte Corriere della Sera In Fvg mai così tanti tamponi per trovare il virus - Tutti gli aggiornamenti ora per ora

Aggiornamento delle 9.30. Settimana da record: in Fvg mai così tanti tamponi per trovare il virus. Quella che si è chiusa domenica 1 novembre è stata un’altra settimana significativa per l’evoluzione ...

Infermiera aggredita e porta del triage distrutta, notte infernale al Policlinico

Una donna e un uomo sono stati denunciati per atti di aggressione all’ospedale Policlinico di Palermo. La donna ieri sera ha aggredito un’infermiera. Prima urla e minacce. L'articolo Infermiera aggred ...

Aggiornamento delle 9.30. Settimana da record: in Fvg mai così tanti tamponi per trovare il virus. Quella che si è chiusa domenica 1 novembre è stata un’altra settimana significativa per l’evoluzione ...Una donna e un uomo sono stati denunciati per atti di aggressione all’ospedale Policlinico di Palermo. La donna ieri sera ha aggredito un’infermiera. Prima urla e minacce. L'articolo Infermiera aggred ...