Nuoro | alla casa per anziani 17 su 20 contagiati dal coronavirus

A Nuoro, all'interno della casa protetta per anziani di via Trieste, 17 ospiti sui 20 attualmente presenti sono positivi al Covid. La comunicazione all'amministrazione è arrivata dai responsabili ...

Il Pronto soccorso è un reparto Covid

Con venti pazienti positivi, medici e infermieri costretti a turni massacranti, da mesi si sentono abbandonati da tutti ...

