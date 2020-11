Niaf | borsa di studio da 100 mila dollari la per ricerca Italia-Usa | Antonio Giordano guida la giuria

Leggi su ildenaro

(Di martedì 3 novembre 2020) Il 45° Gala della(Nationaln American Foundation) è stato un successo clamoroso, evidenziato dalla partecipazione di numerose celebrità e personalità internazionali e dal riconoscimento allo scienziato Anthony Fauci dell’ambito Premio Leonardo da Vinci in detto dalla fondazione. “La– si legge in una nota seguita all’evento – è lieta di assegnare anche le Fauci Fellowships, unadidi 100da dividere equamente tra untore post-dottorato americano eno. Lo scienziatoguiderà un processo di selezione peer review per l’assegnazione delle borse di ...