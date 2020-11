Milano, rapina nella banca Credit Agricole: dipendenti in ostaggio, polizia circonda filiale (Di martedì 3 novembre 2020) Una rapina è in corso all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a Milano. La polizia ha circondato la filiale e bloccato la piazza. Fonseca, ladri in casa: furto di tre... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 novembre 2020) Unaè in corso all'agenzia diin piazza Ascoli a. Lahato lae bloccato la piazza. Fonseca, ladri in casa: furto di tre...

rtl1025 : ?? Una #rapina è in corso all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a #Milano. La polizia ha circondato la fil… - Agenzia_Ansa : Rapina in banca a Milano, dipendenti in ostaggio FOTO #ANSA - TgLa7 : Rapina in banca a Milano, polizia circonda agenzia - ollenotnasilus : RT @_DAGOSPIA_: RAPINA IN BANCA A MILANO! - I CRIMINALI SONO ANCORA ASSERRAGLIATI ALL'INTERNO DELLA FILIALE - LiguriaOggi : Milano - Rapina in banca, dipendenti in ostaggio -