Milano. Rapina in banca con ostaggi all'agenzia del Crédit Agricole di via Stoppani (Di martedì 3 novembre 2020) Momenti di terrore per una Rapina in banca all'agenzia del Crédit Agricole di via Stoppani, angolo piazza Ascoli. Alcuni malviventi hanno assaltato la filiale dopo aver aggredito le due persone presenti all'interno, il direttore e uno dei dipendenti, mentre una terza collega è riuscita a fuggire. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia, che con una decina di auto ha circondato l'agenzia e bloccato il traffico nella piazza. I Rapinatori hanno fatto irruzione attorno alle 8.35. Sono entrati dai sotterranei. All'esterno sono subito arrivate una decina di auto della Polizia, che hanno circondato il palazzo, bloccato gli accessi alla piazza e predisposto un'area di sicurezza per evitare rischi per i passanti. I banditi sarebbero poi riusciti ...

