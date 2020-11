Maradona ricoverato, lo staff: “È depresso e triste, non vuole mangiare” (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armando Maradona è ricoverato in ospedale per una presunta depressione. A confermarlo ai microfoni dell’Associated Press è un membro dello staff del Pibe de Oro, che ha parlato di “condizioni non gravi“, affermando che il campione argentino è “molto triste da una settimana, non ha voglia di mangiare”. L’ex Napoli è stato portato in ospedale dal medico personale Leopoldo Luque per essere sottoposto a controlli. Maradona aveva compiuto 60 anni appena tre giorni fa. Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armandoin ospedale per una presunta depressione. A confermarlo ai microfoni dell’Associated Press è un membro dellodel Pibe de Oro, che ha parlato di “condizioni non gravi“, affermando che il campione argentino è “moltoda una settimana, non ha voglia di mangiare”. L’ex Napoli è stato portato in ospedale dal medico personale Leopoldo Luque per essere sottoposto a controlli.aveva compiuto 60 anni appena tre giorni fa.

Sport_Mediaset : +++ DALL'#ARGENTINA: #MARADONA RICOVERATO IN OSPEDALE+++ #SportMediaset #BreakingNews - DiMarzio : Secondo i media argentini, #Maradona sarebbe stato ricoverato a #LaPlata (in aggiornamento) - SkyTG24 : Argentina, ricoverato Maradona - Adnkronos : #Maradona ricoverato in Argentina - FirenzePost : Maradona ricoverato in ospedale, ma non per Covid-19 -