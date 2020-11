Maradona ricoverato in ospedale in Argentina: le condizioni (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armando Maradona è ricoverato in ospedale a La Plata, città capoluogo della Provincia di Buenos Aires, a circa 60 chilometri dalla capitale dell’Argentina. La notizia è stata riportata dal canale televisivo ESPN Argentina. Viene esclusa l’ipotesi coronavirus. Tanto che le condizioni dell’ex fuoriclasse, a parte i dolori al ginocchio (causati anche da una protesi), non sarebbero comunque serie da un punto di vista strettamente fisico. Piuttosto, secondo quanto trapela dalla patria del Pibe de oro, sarebbero legate a problemi di depressione. Lo scorso venerdì, 30 ottobre, Diego era in panchina a dirigere il Gimnasia LP in coppa di lega. La sua squadra ha riportato una sonante vittoria per 3-0, tuttavia ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armandoina La Plata, città capoluogo della Provincia di Buenos Aires, a circa 60 chilometri dalla capitale dell’. La notizia è stata riportata dal canale televisivo ESPN. Viene esclusa l’ipotesi coronavirus. Tanto che ledell’ex fuoriclasse, a parte i dolori al ginocchio (causati anche da una protesi), non sarebbero comunque serie da un punto di vista strettamente fisico. Piuttosto, secondo quanto trapela dalla patria del Pibe de oro, sarebbero legate a problemi di depressione. Lo scorso venerdì, 30 ottobre, Diego era in panchina a dirigere il Gimnasia LP in coppa di lega. La sua squadra ha riportato una sonante vittoria per 3-0, tuttavia ...

