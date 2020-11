Maradona ricoverato in ospedale a La Plata, il medico: "Sta male psicologicamente" (Di martedì 3 novembre 2020) Buenos Aires, 3 novembre 2020 - Diego Armando Maradona è stato ricoverato in clinica ieri sera. Il Pibe de Oro, che ha appena compiuto 60 anni , è ospitato in una struttura di La Plata . Non si ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Buenos Aires, 3 novembre 2020 - Diego Armandoè statoin clinica ieri sera. Il Pibe de Oro, che ha appena compiuto 60 anni , è ospitato in una struttura di La. Non si ...

