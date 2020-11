Maradona ricoverato d’urgenza in una clinica di La Plata: le condizioni del “Pibe de Oro” (Di martedì 3 novembre 2020) A pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno, paura e ansia in Argentina per Diego Armando Maradona: l’ex campione di calcio è stato ricoverato nella tarda serata di ieri, lunedì 2 novembre 2020, in una clinica privata di La Plata, per problemi di salute. Il suo staff medico ha optato per un ricovero a scopo precauzionale, dopo che venerdì, nel giorno del suo compleanno, il mago del pallone era parso molto provato e nel fisico e sul piano emotivo. leggi anche l’articolo —> Diego Armando Maradona si racconta per i suoi 60 anni:« Vorrei segnare ancora all’Inghilterra, ma con la mano destra!» Maradona ricoverato d’urgenza in una clinica di La Plata: le ... Leggi su urbanpost (Di martedì 3 novembre 2020) A pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno, paura e ansia in Argentina per Diego Armando: l’ex campione di calcio è statonella tarda serata di ieri, lunedì 2 novembre 2020, in unaprivata di La, per problemi di salute. Il suo staff medico ha optato per un ricovero a scopo precauzionale, dopo che venerdì, nel giorno del suo compleanno, il mago del pallone era parso molto provato e nel fisico e sul piano emotivo. leggi anche l’articolo —> Diego Armandosi racconta per i suoi 60 anni:« Vorrei segnare ancora all’Inghilterra, ma con la mano destra!»d’urgenza in unadi La: le ...

