Maradona in ospedale | il medico “E' triste | utili degli accertamenti”

LA PLATA (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Niente di grave, solo accertamenti dovuti a una situazione di disidratazione e anemia derivante da problemi di alimentazione e legata a un fattore emotivo. Leopoldo Luque, medico di Diego Armando Maradona, rassicura tutti sulle condizioni dell'ex Pibe de Oro, ricoverato ieri in una clinica di La Plata, l'Instituto Ipensa. Niente coronavirus nè ictus, solo dei controlli. "Ho detto io stesso a Diego di ricoverarsi, all'inizio non voleva ma poi ha accettato. E' un paziente complicato, non è ubbidiente come altri. Con gli altri pazienti è più facile, perchè dai loro delle indicazioni e le seguono. Ma se si trova qui è perchè lo vuole anche lui", ha spiegato Luque, improvvisando una conferenza stampa poco fuori dalla clinica.

