Manifestazioni | rabbia | salute e lavoro Il parere del sociologo

«Chi protesta e chi fa gli scontri sono due soggetti diversi. I primi non vogliono scontri, gli altri protesterebbero a prescindere avendo lo scontro come strategia di esistenza», dice subito Fabrizio Pirro, che insegna Sociologia alla Sapienza di Roma quando comincia a parlare delle manifestazioni, anche violente dei giorni scorsi. Secondo il docente questa è la prima distinzione da fare, non bisogna però arrivare alla dicotomia successiva: il dover scegliere fra salute e lavoro.

I primi non vogliono scontri, gli altri protesterebbero a prescindere avendo lo scontro come strategia di esistenza», dice subito Fabrizio Pirro, che insegna Sociologia alla Sapienza di Roma quando ...

Mille in piazza esplode la rabbia «Dateci i mezzi per poter vivere»

LA MANIFESTAZIONEBELLUNO Arrabbiati, esasperati, in lacrime. In mille ieri sera a urlare la propria disperazione in piazza dei Martiri. La linea tra negazionismo e richiesta di confronto ...

