L’uomo che allena il Liverpool sulle rimesse laterali: «All’inizio mi ridevano in faccia» (Di martedì 3 novembre 2020) Repubblica intervista Thomas Gronnemark. allena il Liverpool di Klopp (che stasera affronta l’Atalanta in Champions League) nelle rimesse laterali. Si definisce «il migliore al mondo» nel suo campo. Ha 44 anni. Nel 2004, dopo 15 anni di vari sport professionistici, ha deciso di cimentarsi con il calcio. «Ma subito mi accorgo che nessuno aveva mai studiato per bene le rimesse laterali». Della sua specialità dice: «Per molti è un dettaglio insignificante, ma si sbagliano di grosso». Klopp lo ha scoperto nel 2018 leggendo una sua intervista alla Bild sui metodi utilizzati al Borussia Mönchengladbach. Ha deciso che doveva lavorare con lui e così lo ha inseguito in vacanza con moglie e figli. All’epoca il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 novembre 2020) Repubblica intervista Thomas Gronnemark.ildi Klopp (che stasera affronta l’Atalanta in Champions League) nelle. Si definisce «il migliore al mondo» nel suo campo. Ha 44 anni. Nel 2004, dopo 15 anni di vari sport professionistici, ha deciso di cimentarsi con il calcio. «Ma subito mi accorgo che nessuno aveva mai studiato per bene le». Della sua specialità dice: «Per molti è un dettaglio insignificante, ma si sbagliano di grosso». Klopp lo ha scoperto nel 2018 leggendo una sua intervista alla Bild sui metodi utilizzati al Borussia Mönchengladbach. Ha deciso che doveva lavorare con lui e così lo ha inseguito in vacanza con moglie e figli. All’epoca il ...

