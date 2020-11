LIVE – Zenit-Lazio | Inzaghi in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 3 novembre 2020) Tutto pronto per ladi Simonealla vigilia di, crocevia dell’avventura biancoceleste in questa fase a gironi di Champions League. Dopo la vittoria sofferta sul Torino in campionato con un rocambolesco 4-3 costruito in rimonta nei minuti di recupero, la squadra biancoceleste cerca punti anche in Russia. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dall’inizio dell’evento. AGGIORNA LA