LIVE – Vuelta 2020 | tredicesima tappa | tutti gli aggiornamenti DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 3 novembre 2020) Lascritta delladella, la cronometro individuale di 33,7 chilometri da Muros al Mirador de Ezaro. Una frazione attesissima, che potrebbe dare una svolta decisiva alla classifica generale: Primoz Roglic ha infatti la grande occasione per recuperare i dieci secondi di distacco da Richard Carapaz e mettere un prezioso vantaggio in cassaforte prima degli ultimi giorni. Alle spalle dei due duellanti anche High Carty, Daniel Martin ed Enric Mas si giocano le primissime posizioni. Unaassolutamente da non perdere, con Sportface che ve la racconterà in tempo reale con latestuale fin dalla prima partenza. Segui ila partire dalle 13:45 PERCORSO E ALTIMETRIA...