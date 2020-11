LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: domani il nuovo DPCM e il discorso di Giuseppe Conte. Cosa chiuderà in Italia (Di martedì 3 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 9.26 Attualmente sono 12.091.464 i casi attivi di Coronavirus in tutto il Mondo. Tra questi, 86.636 sono ricoverati in gravi condizioni di salute. 9.12 La Corea del Nord, secondo un rapporto dell’Oms, ha effettuato fino al 29 ottobre test su 10.462 persone che sono risultati tutti negativi al Covid-19. Il Paese eremita si rivendica “libero dal Coronavirus“, e continua ad adottare delle misure molto stringenti imponendo una quarantena fino a un mese e chiudendo i confini. 9.00 Così Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia: “Ancora una volta il richiamo del presidente della Repubblica costituisce l’unica voce da seguire per superare steccati geografici e ideologici. ... Leggi su oasport (Di martedì 3 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 9.26 Attualmente sono 12.091.464 i casi attivi di Coronavirus in tutto il Mondo. Tra questi, 86.636 sono ricoverati in gravi condizioni di salute. 9.12 La Corea del Nord, secondo un rapporto dell’Oms, ha effettuato fino al 29 ottobre test su 10.462 persone che sono risultati tutti negativi al-19. Il Paese eremita si rivendica “libero dal Coronavirus“, e continua ad adottare delle misure molto stringenti imponendo una quarantena fino a un mese e chiudendo i confini. 9.00 Così Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia: “Ancora una volta il richiamo del presidente della Repubblica costituisce l’unica voce da seguire per superare steccati geografici e ideologici. ...

SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - La7tv : #propagandalive Il monologo di Edoardo Leo a Propaganda Live 'La serenata ai tempi del Covid' - News24Italy : #Live - Misure anti-covid, in serata un nuovo dpcm, coprifuoco? - mvedicine : covid vattene che io e @tyIersoul dobbiamo andare a vedere i måneskin live - zazoomblog : Alessandro Cattelan positivo al Covid: a rischio i live di X Factor? Le sue dichiarazioni - #Alessandro #Cattelan… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Covid Covid Toscana, ricoveri in crescita / LIVE LA NAZIONE Vittoria e Centuripe, scatta zona rossa: ecco cosa cambia

Vittoria, in provincia di Ragusa, e Centuripe, nell’Ennese, saranno a partire da oggi, e fino al 10 novembre, blindate a causa dell’esponenziale aumento dei contagi da Covid-19. L’ordinanza ...

Palermo, prende forma l’undici anti Catanzaro

PALERMO – Sta per tornare il sereno in casa Palermo. Nei giorni scorsi si è vissuto con un po’ di paura visti i tanti positivi al Covid che stanno, piano piano, guarendo e rientrando in gruppo. Nei gi ...

Vittoria, in provincia di Ragusa, e Centuripe, nell’Ennese, saranno a partire da oggi, e fino al 10 novembre, blindate a causa dell’esponenziale aumento dei contagi da Covid-19. L’ordinanza ...PALERMO – Sta per tornare il sereno in casa Palermo. Nei giorni scorsi si è vissuto con un po’ di paura visti i tanti positivi al Covid che stanno, piano piano, guarendo e rientrando in gruppo. Nei gi ...