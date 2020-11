LIVE – Berrettini-Giron | Masters 1000 Parigi-Bercy 2020 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 3 novembre 2020) Ile latestuale dell’incontro con protagonisti Matteoe Marcos, valevole per il secondo turno deldi. L’azzurro proverà a giocarsi le proprie carte, con le Atp Finals di Londra come obiettivo principale: servirà una prestazione d’esordio convincente, in una superficie che agevola il suo gioco basato su ottime e frequenti prime di servizio. Sportface.it vi accompagnerà attraverso unascritta, nella serata di martedì 3 novembre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE PRINCIPALE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA...