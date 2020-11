Le tre aree di rischio: cosa chiude nelle regioni (Di martedì 3 novembre 2020) Il nuovo dpcm anti-Covid prevederà un coprifuoco nazionale nelle ore serali. Lo annuncia il premier Conte, che spiega: si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni. Ci saranno “tre aree” con tre scenari di rischio e con misure via via più restrittive. Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le regioni che potrebbero rischiare misure restrittive. Vietato lo spostamento tra le regioni più a rischio a meno che non ci siano motivi di lavoro, di salute e di estrema urgenza. Chiusi musei, mostre, centri commerciali nei festivi e prefestivi. Didattica a distanza per le superiori. Riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Il nuovo dpcm anti-Covid prevederà un coprifuoco nazionaleore serali. Lo annuncia il premier Conte, che spiega: si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registravarie. Ci saranno “tre” con tre scenari die con misure via via più restrittive. Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia leche potrebbero rischiare misure restrittive. Vietato lo spostamento tra lepiù aa meno che non ci siano motivi di lavoro, di salute e di estrema urgenza. Chiusi musei, mostre, centri commerciali nei festivi e prefestivi. Didattica a distanza per le superiori. Riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi di ...

