Lazio | Milinkovic e la vetrina Champions | caccia al primo gol

(Di martedì 3 novembre 2020) ROMA - Dalle lacrime nella sede della Fiorentina perché non voleva più firmare a 'forza di bestia, paura di nessuno'. La crescita di Sergej-Savic , come uomo e calciatore, è tutta in ...

ROMA - Dalle lacrime nella sede della Fiorentina perché non voleva più firmare a “Lazio forza di bestia, paura di nessuno”. La crescita di Sergej Milinkovic-Savic, come uomo e calciatore, è tutta in ...Il motore della Lazio funziona, anche se manca qualche titolare ... per mezz’ora è stato stordito dal palleggio a uno o due tocchi di di Luis Alberto, Milinkovic, Leiva e Correa. Attacco alla ...