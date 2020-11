Lavoro, Catalfo detta roadmap: da reddito cittadinanza a salario minimo (Di martedì 3 novembre 2020) (Teleborsa) – “Noi abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e ora puntiamo ad introdurre il salario minimo orario perchè ci sono moltissime persone che pur lavorando – non solo part time – hanno redditi bassi che non gli consentono di vivere un’esistenza dignitosa come invece prevede la Costituzione”. Lo ha detto la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, intervistata da Il Manifesto, sottolineando che “Il nostro obiettivo è tutelare proprio tutti: anche i lavoratori autonomi e i commercianti prevedendo forme di indennizzo o di fondo perduto come avvenuto anche con il decreto Ristori, e le categorie più svantaggiate per le quali abbiamo deciso di dare altri due mesi di reddito di emergenza, andando oltre il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 novembre 2020) (Teleborsa) – “Noi abbiamo fatto ildie ora puntiamo ad introdurre ilorario perchè ci sono moltissime persone che pur lavorando – non solo part time – hanno redditi bassi che non gli consentono di vivere un’esistenza dignitosa come invece prevede la Costituzione”. Lo ha detto la Ministra delNunzia, intervistata da Il Manifesto, sottolineando che “Il nostro obiettivo è tutelare proprio tutti: anche i lavoratori autonomi e i commercianti prevedendo forme di indennizzo o di fondo perduto come avvenuto anche con il decreto Ristori, e le categorie più svantaggiate per le quali abbiamo deciso di dare altri due mesi didi emergenza, andando oltre il ...

L'accordo di venerdì che proroga il blocco dei licenziamenti e che prevede altre 12 settimane di cassa integrazione Covid “ci consente di traghettarci a cinque mesi. L'evolversi della situazione però ...

