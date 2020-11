L’America elettorale come il Far West (Di martedì 3 novembre 2020) Scherzando con i miei studenti, a Princeton University o al Datalab Luiss, racconto che la prima campagna elettorale americana che ho coperto da cronista, fu quella che vide opporsi il repubblicano Abraham Lincoln e il democratico, ex generale, George McClellan, 1864. Elezione storica, i democratici volevano chiudere la guerra con il Sud sullo schiavismo, subito per l’ala radicale dei Copperheads, dopo un negoziato per i moderati, ma l’idea di distruggere il Mezzogiorno Confederato, come Lincoln pianificava con i suoi generali Grant e Sherman, era contestata. Lincoln vinse per 2.218.388 voti contro 1.812.807 del borioso McClellan, il paese era ancora piccolo e aveva diritto al voto solo una sparuta minoranza, perché votassero anche gli afroamericani si attese il XIV emendamento alla Costituzione, nel 1868, alle donne toccò ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 novembre 2020) Scherzando con i miei studenti, a Princeton University o al Datalab Luiss, racconto che la prima campagnaamericana che ho coperto da cronista, fu quella che vide opporsi il repubblicano Abraham Lincoln e il democratico, ex generale, George McClellan, 1864. Elezione storica, i democratici volevano chiudere la guerra con il Sud sullo schiavismo, subito per l’ala radicale dei Copperheads, dopo un negoziato per i moderati, ma l’idea di distruggere il Mezzogiorno Confederato,Lincoln pianificava con i suoi generali Grant e Sherman, era contestata. Lincoln vinse per 2.218.388 voti contro 1.812.807 del borioso McClellan, il paese era ancora piccolo e aveva diritto al voto solo una sparuta minoranza, perché votassero anche gli afroamericani si attese il XIV emendamento alla Costituzione, nel 1868, alle donne toccò ...

