L'America dei Vip – Francesco Facchinetti: «Avrei voluto Hillary, ma vincerà Trump» | INTERVISTA (Di martedì 3 novembre 2020) Sulle elezioni Usa che oggi vivranno la loro ultima, frenetica giornata prima dello scrutinio (i primi risultati arriveranno intorno alle 4/5 di mattina, ora italiana), continua il percorso di Giornalettismo tra i vip italiani, per sondare le loro impressioni e le loro idee. Ecco quelle di Francesco Facchinetti su elezioni Usa. LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, come funziona il sistema elettorale Se fosse in America, chi voterebbe? Non voterei nè Trump, né Biden. Avrei voluto Hillary Clinton, sarebbe il miglior Presidente per l'America. Molto forte sulla politica interna, lo ha dimostrato anche durante il cammino con Obama Presidente quando lei c'era, e fortissima sui rapporti internazionali. Peccato non ci sia tra quei due candidati.

