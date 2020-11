Lady Gaga suona Shallow per Joe Biden e attacca Trump (Di martedì 3 novembre 2020) La cantante Lady Gaga suona Shallow e You nad I al comizio di Pittsburgh, Pennsylvania, del candidato democratico Joe Biden. La cantante ha lanciato un duro attacco al presidente Trump e ha incitato gli elettori ad andare a votare per Biden. La replica di Trump: “Lady Gaga non è una brava persona. Potrei raccontarvi certe storie su di lei”. Lady Gaga suona Shallow per Biden – siete pronti a votare? Manca poco al verdetto delle elezioni presidenziali americane, il presidente Trump sembra essere piuttosto nervoso, i sondaggi lo danno per sfavorito e cerca di attaccare tutti. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 3 novembre 2020) La cantantee You nad I al comizio di Pittsburgh, Pennsylvania, del candidato democratico Joe. La cantante ha lanciato un duro attacco al presidentee ha incitato gli elettori ad andare a votare per. La replica di: “non è una brava persona. Potrei raccontarvi certe storie su di lei”.per– siete pronti a votare? Manca poco al verdetto delle elezioni presidenziali americane, il presidentesembra essere piuttosto nervoso, i sondaggi lo danno per sfavorito e cerca dire tutti. ...

