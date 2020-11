La storia insegna l’umanità verso coloro che non conosciamo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 novembre 2020) Il bosco degli scrittori, collana edita da Aboca e diretta da Antonio Riccardi, ha come tema centrale la figura dell’albero. La scrittrice Federica Manzon, dopo il suo ultimo romanzo La nostalgia degli altri (Feltrinelli), ritorna in libreria con Il bosco del confine, inserito per l’appunto in questa collana. Si tratta di un romanzo in cui protagonista è un’intera foresta caratterizzata da una vegetazione rigogliosa in cui si alterneranno varie dinamiche e personaggi speciali che daranno vita alla complessità dell’intreccio narrativo.Quello che ci viene descritto non è un bosco immaginario, ma è una foresta di abeti che copre le pendici del Trebević, la montagna che domina Sarajevo, che è stata la meta di escursioni e passeggiate e che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1984, quando ancora riecheggiava il nome ...