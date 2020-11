La Forma dell’acqua la trama del film stasera su Rai 4 martedì 3 novembre

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 3 novembre 2020) Ladell’acqua – The Shape of Water ilin ondamartedì 3su Rai 4,e trailer Ladell’acqua – The Shape of Water è ilscelto da Rai 4 per la prima serata di martedì 3d’autore del 2017 scritto e diretto da Guillermo del Toro, Leone d’Oro alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia, vincitore di 4 premi Oscar tra cui Migliore regista. Ladell’acqua ha incassato in tutto il mondo 195,3 milioni di dollari con 63 milioni solo negli USA. Ladell’acqua ladelsu Rai Movie Scopriamo ...