Juventus, Kulusevski miglior millennial della Serie A: nella top 20 mondiale (Di martedì 3 novembre 2020) Juventus – L’acquisto di Dejan Kulusevski è stato uno dei migliori colpi degli ultimi anni. La Juventus si è assicurata un calciatore giovane ma già affermato nel campionato italiano. Lo svedese nelle prime partite da bianconero ha già stupito tutti per prestanza fisica e capacità tecniche. Infatti il suo valore di mercato è già lievitato. Come riportato dal CIES, Kulusevski è il millennials migliore della Serie A. Juventus, la classifica del CIES: Kulusevski primo “italiano” Il CIES, che ha elencato in ordine i 100 giovani calciatori (“nati dal 2000 in avanti”) dal valore più alto nel mondo. Il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 3 novembre 2020)– L’acquisto di Dejanè stato uno deii colpi degli ultimi anni. Lasi è assicurata un calciatore giovane ma già affermato nel campionato italiano. Lo svedese nelle prime partite da bianconero ha già stupito tutti per prestanza fisica e capacità tecniche. Infatti il suo valore di mercato è già lievitato. Come riportato dal CIES,è ilA., la classifica del CIES:primo “italiano” Il CIES, che ha elencato in ordine i 100 giovani calciatori (“nati dal 2000 in avanti”) dal valore più alto nel mondo. Il ...

juventusfc : Post gara di #JuveVerona ?? Match Report ?? - romeoagresti : Migliore #Juve, per me, #Danilo. Peggiore, tra i peggiori, #Kulusevski ???? ?? - forumJuventus : #JuveBarcellona, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Morata in attacco e Ramsey alle spalle. Cu… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #FerencvárosJuve, domani ore 21. Probabili Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in attacco e Kulusevski a… - francescoceccot : Ferencváros-Juventus, domani ore 21. Probabili Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in attacco e Kulu… -