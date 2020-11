Inter, occhi su Szoboszlai: per strapparlo al Salisburgo servono almeno 25 milioni di euro (Di martedì 3 novembre 2020) Dominik Szoboszlai "può contare su una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, ma pagabile cash in unica soluzione". L'Inter ci pensa Leggi su 90min (Di martedì 3 novembre 2020) Dominik"può contare su una clausola rescissoria di 25di, ma pagabile cash in unica soluzione". L'ci pensa

robertoss1561 : @RealPiccinini @Alessandrella Quando stava alla juve era brutto sporco e cattivo ora lavora per l'inter è diventat… - inter_versilia : RT @antoruotolo: #ForzaChristian perché è quanto di meglio abbiamo avuto in quella zona del campo da dieci anni circa a questa parte. Perch… - _rafaholic : Se sei un giocatore dell'Inter e non ti chiamo 'amore', 'vita mia', 'cucciolo', 'luce dei miei occhi', non sei un giocatore dell'Inter. - kuneijder : @Inter Luce dei miei occhi - _enz29 : RT @Ngoppejammeja: #Inter, c'è ancora tempo. Ma liberatevi di recite e copioni e guardatevi negli occhi. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter occhi Inter, occhi su Szoboszlai: per strapparlo al Salisburgo servono almeno 25 milioni di euro 90min Inter, occhi su Szoboszlai: per strapparlo al Salisburgo servono almeno 25 milioni di euro

Alla ricerca di un rilancio definitivo tra campionato e Champions League, l'Inter lavora a fari spenti anche sul mercato, con alcuni nomi di assoluta prospettiv ...

EuroInter, rischi grosso

MADRID - Sera di Champions League, occhi puntati (soprattutto) su Madrid. Ci sono il Bayern campione in carica e il sempre fortissimo Manchester City, scenderà in campo l’Atletico Madrid e ci sarà pur ...

Alla ricerca di un rilancio definitivo tra campionato e Champions League, l'Inter lavora a fari spenti anche sul mercato, con alcuni nomi di assoluta prospettiv ...MADRID - Sera di Champions League, occhi puntati (soprattutto) su Madrid. Ci sono il Bayern campione in carica e il sempre fortissimo Manchester City, scenderà in campo l’Atletico Madrid e ci sarà pur ...