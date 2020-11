In Nuova Zelanda Nanaia Mahuta è la prima donna maori al ministero degli Esteri (Di martedì 3 novembre 2020) La Nuova Zelanda per la prima volta avrà una donna indigena alla guida del ministero degli Esteri. Nuova Zelanda. Tutti pazzi per Jacinda Ardern sfoglia la gallery Nuova Zelanda, la rivoluzione Arden La premier Jacinda Ardern ha annunciato la sua decisione in conferenza stampa, parlando della Nuova ministra – già membro del suo primo esecutivo – come di «una persona che ... Leggi su iodonna (Di martedì 3 novembre 2020) Laper lavolta avrà unaindigena alla guida del. Tutti pazzi per Jacinda Ardern sfoglia la gallery, la rivoluzione Arden La premier Jacinda Ardern ha annunciato la sua decisione in conferenza stampa, parlando dellaministra – già membro del suo primo esecutivo – come di «una persona che ...

