Ilary Blasi positiva al Covid come Francesco Totti: come stanno (Di martedì 3 novembre 2020) Crescono in modo esponenziale i vip contagiati dal Covid, il virus è arrivato anche negli ambienti tv e sembra non subire nessun arresto. A contrarre il virus dopo l’annuncio di Francesco Totti anche Ilary Blasi che ha reso noto di aver fatto il tampone ed essere risultata positiva. In casa Totti il Covid aveva già fatto la sua comparsa qualche settimana fa, l’ex calciatore ha infatti perso il padre in seguito a delle complicazioni dovute alla presenza del virus. Per Francesco Totti la morte del padre è stata inaspettata, ma quello che più l’ha ferito è di non aver potuto stargli vicino negli ultimi giorni di vita: “Tutto quello che mi hai insegnato lo sto ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 3 novembre 2020) Crescono in modo esponenziale i vip contagiati dal, il virus è arrivato anche negli ambienti tv e sembra non subire nessun arresto. A contrarre il virus dopo l’annuncio diancheche ha reso noto di aver fatto il tampone ed essere risultata. In casailaveva già fatto la sua comparsa qualche settimana fa, l’ex calciatore ha infatti perso il padre in seguito a delle complicazioni dovute alla presenza del virus. Perla morte del padre è stata inaspettata, ma quello che più l’ha ferito è di non aver potuto stargli vicino negli ultimi giorni di vita: “Tutto quello che mi hai insegnato lo sto ...

QuotidianPost : Ilary Blasi positiva al Covid come Francesco Totti: come stanno - Notiziedi_it : Francesco Totti positivo al Covid: anche la moglie Ilary Blasi contagiata - xsaransia : Vi prego facciamo una petizione per far tornare Ilary Blasi come conduttrice. Riuscirebbe a fare molto ma molto meg… - comevtnaya : RT @Whatsername_17_: Rimpiango Ilary Blasi che l'avrebbe già mandata in cucurio da sola e l'avrebbe smerdata minimo 3 volte a puntata con t… - Whatsername_17_ : Rimpiango Ilary Blasi che l'avrebbe già mandata in cucurio da sola e l'avrebbe smerdata minimo 3 volte a puntata co… -