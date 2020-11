Ilaria Capua | Il negazionismo sarà fatale per tutti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 novembre 2020) “Delle mille ramificazioni inattese di questa emergenza ce n’è una che è per me assolutamente inaccettabile: il”. E’ quanto scrive in un articolo sul Corriere delle Sera la scienziata italiana, che vive e lavora in Florida, la quale osserva che “nonostante l’evidenza scientifica, le foto drammatiche e il tamtam social-mediatico, osserviamo una polarizzazione totalizzante delle opinioni che obbliga una parte politica ed il suo seguito a disattendere completamente le misure di sanità pubblica di base”.Il riferimento è alla campagna elettorale per le presidenziali americane, dove “il fronte che riconosce questa pandemia come un problema da gestire con strumenti anche coercitivi è del tutto contrapposto a un fronte che organizza ...