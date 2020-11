Il viceministro Misiani: “Stiamo lavorando a un nuovo decreto Ristori. Cercheremo di aprire un confronto con l’opposizione” (Di martedì 3 novembre 2020) Due giorni fa il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva anticipato che in parallelo alle nuove restrizioni anti Covid in arrivo “il governo darà tutto il sostegno necessario nella misura in cui sarà necessario. Abbiamo le risorse per farlo“. Ora il viceministro Antonio Misiani, collegato con la trasmissione Agorà, annuncia che il lavoro è già in corso: “Stiamo lavorando a un nuovo decreto Ristori. Cercheremo di aprire un confronto anche con le forze d’opposizione, in maniera preventiva e anche nel percorso di discussione parlamentare”. L'articolo Il viceministro Misiani: “Stiamo lavorando a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Due giorni fa il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva anticipato che in parallelo alle nuove restrizioni anti Covid in arrivo “il governo darà tutto il sostegno necessario nella misura in cui sarà necessario. Abbiamo le risorse per farlo“. Ora ilAntonio, collegato con la trasmissione Agorà, annuncia che il lavoro è già in corso: “Stiamoa undiunanche con le forze d’opposizione, in maniera preventiva e anche nel percorso di discussione parlamentare”. L'articolo Il: “Stiamoa un ...

