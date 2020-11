Il solito calo di casi del lunedì: 22.253 ma con solo 135mila test. Positivi 16,39 tamponi su cento (Di martedì 3 novembre 2020) Andrea Cuomo In Lombardia 5.278 nuovi contagi ma in percentuale peggio Liguria, Valle d'Aosta e Umbria. I morti sono 233 Terapie intensive a 2.022, la metà del record di aprile Il solito lunedì che illude con numeri più bassi. Ma è un'illusione, appunto: perché alla discesa dei nuovi contagi, che passano dai 29.907 casi registrati sabato a 22.253, corrisponde una analoga discesa del numero dei tamponi, ormai un refrain del primo giorno della settimana, che risente del rallentamento della domenica, quando vengono fatti meno tamponi «burocratici»: da 185.457 si è scesi a 135.731. Il risultato è che l'indice di Positività, la percentuale di tamponi «rossi» su quelli effettuati, resta allo stesso ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 novembre 2020) Andrea Cuomo In Lombardia 5.278 nuovi contagi ma in percentuale peggio Liguria, Valle d'Aosta e Umbria. I morti sono 233 Terapie intensive a 2.022, la metà del record di aprile Illunedì che illude con numeri più bassi. Ma è un'illusione, appunto: perché alla discesa dei nuovi contagi, che passano dai 29.907registrati sabato a 22.253, corrisponde una analoga discesa del numero dei, ormai un refrain del primo giorno della settimana, che risente del rallentamento della domenica, quando vengono fatti meno«burocratici»: da 185.457 si è scesi a 135.731. Il risultato è che l'indice dità, la percentuale di«rossi» su quelli effettuati, resta allo stesso ...

Elisa_Buson : No, ma sul serio si fanno infinocchiare dal solito calo dei tamponi del weekend?! - troppevoltezero : RT @saliopp: Percentuale di positivi a 16,39%, ieri era 16,30%, sesto giorno consecutivo in cui aumenta. Ma non ne sentirete parlare, vi di… - saliopp : Percentuale di positivi a 16,39%, ieri era 16,30%, sesto giorno consecutivo in cui aumenta. Ma non ne sentirete par… - Antonella_Sp_ : @__dummy Di solito indosso una ffp2, però abbiamo usato lo stesso accendino. Lei sta bene, speriamo continui a star… - FScalmati : RT @PiramideRossa: Niente di nuovo...è il solito #sciacallo di sempre...che approfitta di una protesta per cercare di far aumentare quei co… -

Ultime Notizie dalla rete : solito calo Il solito calo di casi del lunedì: 22.253 ma con solo 135mila test. Positivi 16,39 tamponi su cento ilGiornale.it Il solito calo di casi del lunedì: 22.253 ma con solo 135mila test. Positivi 16,39 tamponi su cento

In Lombardia 5.278 nuovi contagi ma in percentuale peggio Liguria, Valle d'Aosta e Umbria. I morti sono 233 Terapie intensive a 2.022, la metà del record di aprile ...

Nei pub dopo mezzanotte, multati

Nonostante fosse molto chiaro che le forze dell’ordine di San Marino avevano il mandato di controllare a tappeto i locali pubblici e sanzionare chi non avesse rispettato il decreto governativo sulle n ...

In Lombardia 5.278 nuovi contagi ma in percentuale peggio Liguria, Valle d'Aosta e Umbria. I morti sono 233 Terapie intensive a 2.022, la metà del record di aprile ...Nonostante fosse molto chiaro che le forze dell’ordine di San Marino avevano il mandato di controllare a tappeto i locali pubblici e sanzionare chi non avesse rispettato il decreto governativo sulle n ...