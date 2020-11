Il party abusivo a Torino e i ragazzi che si nascondono negli armadi quando arriva la polizia

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 3 novembre 2020) Hanno affittato un appartamento per organizzare una festa privata, senza indossare la mascherina e violando le regole sul distanziamento sociale. Ladiha sanzionato 27, tra i 14 e i 21 anni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Uno di loro, in particolare, ha affittato giorni prima l’appartamento, tramite una piattaforma online, per ospitare alcuni amici provenienti dall’estero. In seguito, il giovane e i suoi ospiti, attraverso una catena di messaggi, avevano organizzato ilgli agenti hanno raggiunto l’appartamento, alcuni dei presenti hanno tentato di nascondersi all’interno degli, sul balcone, nel bagno, sotto i letti e alcuni persino nello sgabuzzino. L'articolo proviene da nextQuotidiano.