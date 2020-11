Il cinema non valorizzò le sue geniali "Mandrakate" - (Di martedì 3 novembre 2020) Pedro Armocida Ha girato 50 film, ma il suo talento non è stato apprezzato come avrebbe meritato Diciamola tutta, e con le parole stesse di Proietti: «Io non faccio molti film, tra me e il cinema non c'è un matrimonio riuscito fino in fondo». Frase apparentemente bizzarra per un attore apparso in quasi 50 pellicole di cui molte da protagonista. Tuttavia la verità è che il cinema italiano non lo ha mai valorizzato se non nel doppiaggio, da Richard Burton, Kirk Douglas, e Paul Newman a Robert De Niro, Silvester Stallone (anche in Rocky), Dustin Hoffman in Lenny e il Gandalf di Ian McKellen in Lo Hobbit. Eppure lo troviamo nel 1964 nell'esordio di Ettore Scola Se permettete parliamo di donne, mattatore in L'urlo di Tinto Brass, La mortadella di Mario Monicelli, Gli ordini sono ordini di Franco Giraldi in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 novembre 2020) Pedro Armocida Ha girato 50 film, ma il suo talento non è stato apprezzato come avrebbe meritato Diciamola tutta, e con le parole stesse di Proietti: «Io non faccio molti film, tra me e ilnon c'è un matrimonio riuscito fino in fondo». Frase apparentemente bizzarra per un attore apparso in quasi 50 pellicole di cui molte da protagonista. Tuttavia la verità è che ilitaliano non lo ha mai valorizzato se non nel doppiaggio, da Richard Burton, Kirk Douglas, e Paul Newman a Robert De Niro, Silvester Stallone (anche in Rocky), Dustin Hoffman in Lenny e il Gandalf di Ian McKellen in Lo Hobbit. Eppure lo troviamo nel 1964 nell'esordio di Ettore Scola Se permettete parliamo di donne, mattatore in L'urlo di Tinto Brass, La mortadella di Mario Monicelli, Gli ordini sono ordini di Franco Giraldi in ...

poliziadistato : Ha insegnato a milioni di persone l’arte del cinema, della televisione e del teatro, dell’allegria e della vita La… - chetempochefa : 'Questa sera non abbiamo pubblico. Abbiamo deciso di uniformarci a quello che accade nei teatri e cinema italiani,… - repubblica : Sean Connery, il ricordo di Ursula Andress: 'Era un uomo vero, come non ce ne sono più. Il successo di Bond grazie… - grazymjrealfair : RT @FabioConcato: Musicisti, attori di cinema e teatro ringraziano vivamente, unitamente alle loro famiglie e ai lavoratori del settore. Pr… - SkyTG24 : Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 3 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : cinema non “Tutto qua”, a Torino il cinema non si ferma. Ferrario sul set con Marcoré,Tirabassi e Paolini La Stampa I corti di Yamamura al Film Fest

Continuano gli appuntamenti in streaming di ’Ravenna Nightmare Film Fest - The Dark side of Movies’, in calendario fino al prossimo 8 novembre. Ad aprire la giornata di oggi, alle 16 in streaming su M ...

Wonder Woman 1984: Esercenti cinema USA si aspettano nuovo rinvio

Gli esercenti dei cinema USA convinti di un nuovo spostamento, mentre la Warner Bros. sta valutando il da farsi.

Continuano gli appuntamenti in streaming di ’Ravenna Nightmare Film Fest - The Dark side of Movies’, in calendario fino al prossimo 8 novembre. Ad aprire la giornata di oggi, alle 16 in streaming su M ...Gli esercenti dei cinema USA convinti di un nuovo spostamento, mentre la Warner Bros. sta valutando il da farsi.