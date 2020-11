Highlights Serie A | il video di tutti i gol della 6^ giornata

(Di martedì 3 novembre 2020) . Continua la cavalcata del Milan e ritorna alla vittoriaJuventus Continua il grande momento del Milan di Ibrahimovic che espugna la Dacia Arena di Udine grazie al solito gigante svedese. La Juventus di Pirlo, invece, deve ringraziare l’altro giganteA Cristiano Ronaldo che, grazie alla sua doppietta, ha spianato la strada ai bianconeri nella vittoria contro lo Spezia. Continua la crisi nera del Torino di Giampaolo sconfitto dal lampo finale di Caicedo. Sorride invece la Roma che ha avuto la meglio sulla Fiorentina di Iachini, mentre il “DerbyLanterna” finisce in parità. La Juventus ha ripreso a brillare grazie al ritorno al gol di Cristiano Ronaldo. La doppietta del portoghese ha spianato la strada ai bianconeri i quali si sono sbarazzati di ...

juventusfc : Volete rivedere i ???????? di #SpeziaJuve? Gli Highlights sono ora su @JuventusTV ?? - SkySport : ??? GIRATA E GOL ? Prima rete in Serie A per Scamacca ??? Il derby di Genova finisce 1-1 ? ?? Gli highlights di Samp-G… - juventusfc : Gli highlights di #JuveVerona sono disponibili ora su @JuventusTV ?? - amicoyork : RT @SkySport: VERONA-BENEVENTO 3-1 Risultato finale ? ? #Barak (17’) ? #Lapadula (56’) ? #Barak (63’) ? #Lazovic (78’) ? SERIE A – 6^ gior… - gemin_steven98 : RT @SkySport: VERONA-BENEVENTO 3-1 Risultato finale ? ? #Barak (17’) ? #Lapadula (56’) ? #Barak (63’) ? #Lazovic (78’) ? SERIE A – 6^ gior… -

Genoa-Torino, recupero terza giornata Serie A, domani in diretta tv. Orario d'inizio, quando si gioca, canale e dove vederla in streaming.VIDEO - Gli highlights di Cesena-Padova 0-2, ottava giornata del girone B di Serie C 2020/2021. La sintesi del match.