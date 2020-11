Gruppo Volkswagen - Le performance finanziarie marca per marca | traina la Porsche

Leggi su quattroruote

(Di martedì 3 novembre 2020) Ilè riuscito a tornare in utile nel terzo trimestre approfittando soprattutto della ripresa della domanda in alcuni mercati come la Cina e beneficiando delle numerose "contromisure" prese per fronteggiare le conseguenze della pandemia del coronavirus. Sono, però, i risultati dei primi nove mesi a fornire un quadro più esaustivo dell'impatto della crisi e, soprattutto, della reazione di ogni singolo marchio automobilistico. I numeri del. I dati consolidati mostrano, innanzitutto, un calo delle consegne del 18,7% a 6,5 milioni circa di veicoli, per una contrazione del fatturato del 16,7% a 155,5 miliardi, mentre l'utile operativo, prima delle voci straordinarie come gli oneri per il dieselgate (scesi da 1,3 miliardi a 700 milioni), si è attestato a 2,4 miliardi: un risultato ...