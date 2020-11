Grande Fratello Vip: Paolo Brosio punito per aver parlato troppo, Andrea Zelletta risparmiato (Di martedì 3 novembre 2020) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha trattato un argomento che da giorni fa discutere il web. È stato fatto notare dai social che i concorrenti in casa avrebbero già ricevuto delle informazioni legate al programma, alla sua durata e a futuri concorrenti che dovrebbero entrare a far parte del reality. Informazioni ovviamente che non sarebbero dovute arrivare alle orecchie degli inquilini, ma che qualcuno ha divulgato senza farsi troppi problemi. Grazie ai video pubblicati in rete, si è scoperto che Andrea Zelletta, uscito pochi giorni fa per fare degli accertamenti, avrebbe parlato dell’entrata di Selvaggia Roma in casa e della positività al covid di Cristiano ... Leggi su trendit (Di martedì 3 novembre 2020) Durante l’ultima puntata delVip andata in onda su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha trattato un argomento che da giorni fa discutere il web. È stato fatto notare dai social che i concorrenti in casa avrebbero già ricevuto delle informazioni legate al programma, alla sua durata e a futuri concorrenti che dovrebbero entrare a far parte del reality. Informazioni ovviamente che non sarebbero dovute arrivare alle orecchie degli inquilini, ma che qualcuno ha divulgato senza farsi troppi problemi. Grazie ai video pubblicati in rete, si è scoperto che, uscito pochi giorni fa per fare degli accertamenti, avrebbedell’entrata di Selvaggia Roma in casa e della positività al covid di Cristiano ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : BARBARA CHE RECLAMA IL SUO GRANDE FRATELLO QUEEN #GFVIP - trash_italiano : CIOÈ BROSIO NEL CONFESSIONALE DEL GRANDE FRATELLO STA DICENDO A GIUSEPPE CONTE COSA DEVE FARE CON L’ITALIA È TUTTO SURREALE. #GFVIP - thestorm46 : @chanvndIerbong Un sogno .... senza Signorini ovviamente, ma con la vera regina del grande fratello che li conosc… - DesireeCastel15 : Questo grande fratello non ha senso: 1-Prolungamento fino a febbraio 2-Niente squalifica o provvedimento per il co… -