Grande Fratello Vip 5, quindicesima puntata: eliminato e nomination (Di martedì 3 novembre 2020) Tutto quello che è accaduto nel corso dell'appuntamento del GF Vip andato in onda questo lunedì 2 novembre 2020, tra scontri e sorprese L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 3 novembre 2020) Tutto quello che è accaduto nel corso dell'appuntamento del GF Vip andato in onda questo lunedì 2 novembre 2020, tra scontri e sorprese L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : CIOÈ BROSIO NEL CONFESSIONALE DEL GRANDE FRATELLO STA DICENDO A GIUSEPPE CONTE COSA DEVE FARE CON L’ITALIA È TUTTO SURREALE. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - BottaShannon : ZELLETTA IL PROTETTO DEL GRANDE FRATELLO #gfvip - JohnTrash0 : @Skell182 Ma ancora che credete nell’AMICIZIA nella casa del Grande Fratello? Con uno come Oppini poi? Ahahhahahhahahhahahah -