Grande Fratello VIP 5 | Paolo Brosio vuole ritirarsi? Lo sfogo ad Alfonso Signorini

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : BARBARA CHE RECLAMA IL SUO GRANDE FRATELLO QUEEN #GFVIP - trash_italiano : CIOÈ BROSIO NEL CONFESSIONALE DEL GRANDE FRATELLO STA DICENDO A GIUSEPPE CONTE COSA DEVE FARE CON L’ITALIA È TUTTO SURREALE. #GFVIP - Notiziedi_it : Ieri sera, lunedì 2 novembre nessun eliminato al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset - Notiziedi_it : Sorpresa a Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, c’è la mamma | Video Mediaset -

Alfonso Signorini e Barbara d'Urso complici al Grande Fratello Vip per uno scherzo a Patrizia de Blanck e la contessa non crede ai suoi occhi. La conduttrice ha registrato una simil intervista ad Alva ...Alfonso Signorini riprende Paolo Brosio per aver usato un linguaggio molto ambiguo all'interno della Casa. Per quella presunta bestemmia usata come intercalare, tipico del gergo toscano.