Gli Iron Maiden pubblicheranno un nuovo live album (Di martedì 3 novembre 2020) Gli Iron Maiden non sono tipi che si fermano. La band britannica ha annunciato e pubblicato in anteprime la release di un nuovo disco dal vivo, che immortala il gruppo nell'ultimo tour mondiale. "Nights of the Dead, Legacy of the Beast: live in Mexico City" questo il nome del live, che uscirà il prossimo 20 novembre La prima traccia pubblicata dagli Iron Maiden è Sign of the Cross, traccia estratta dal discusso The X Factor (1995). Cosa dice Steve Harris, la mente degli Iron Maiden? "Quando l'ultima tappa del nostro Legacy tour 2020 è stata cancellata a causa della pandemia COVID, l'intera band è rimasta molto delusa e sgonfiata. Sappiamo che i nostri fan hanno ...

Iron Maiden: ascolta "Sign of the Cross" dal loro nuovo album live

Gli Iron Maiden hanno pubblicato una nuova versione live di "Sign of the Cross", tratta dal loro prossimo album registrato dal vivo "Nights of the Dead", in arrivo sul mercato il 20 novembre. La canzo ...

