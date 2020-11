"Giggs nella bufera: arrestato per violenza domestica" (Di martedì 3 novembre 2020) LONDRA (INGHILTERRA) - L 'ex stella del Manchester United Ryan Giggs è finito nei guai. L'attuale ct del Galles, secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun , sarebbe stato arrestato con l'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 novembre 2020) LONDRA (INGHILTERRA) - L 'ex stella del Manchester United Ryanè finito nei guai. L'attuale ct del Galles, secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun , sarebbe statocon l'...

sportli26181512 : 'Giggs nella bufera: arrestato per violenza domestica': Secondo il tabloid inglese The Sun, l'ex stella del Manches… - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: Ryan Giggs arrestato per presunta violenza domestica sulla fidanzata: L'ex campione del Mancheste… -