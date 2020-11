Giggs arrestato con l’accusa di violenza domestica. Sul corpo della fidanzata… (Di martedì 3 novembre 2020) Ryan Giggs, attuale ct della Nazionale gallese, è stato arrestato e poi rilasciato con l'accusa di violenza domestica. Lo riporta il Sun. Secondo il giornale britannico, l'ex fuoriclasse del Manchester United dei tempi d'oro è stato rilasciato ieri nel tardo pomeriggio, dopo essere stato interrogato per ore nel distretto di polizia di Pendleton, a nord-ovest di Manchester. Giggs è accusato di violenza nei confronti della fidanzata Kate Greville.caption id="attachment 103201" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/captionSarebbe stata la stessa donna - sempre secondo quanto riferisce il Sun - la sera di domenica primo novembre, a rivolgersi alle forze dell'ordine. La donna si trovava in casa, a Worsley. Un verbale redatto ... Leggi su golssip (Di martedì 3 novembre 2020) Ryan, attuale ctNazionale gallese, è statoe poi rilasciato con l'accusa di. Lo riporta il Sun. Secondo il giornale britannico, l'ex fuoriclasse del Manchester United dei tempi d'oro è stato rilasciato ieri nel tardo pomeriggio, dopo essere stato interrogato per ore nel distretto di polizia di Pendleton, a nord-ovest di Manchester.è accusato dinei confrontifidanzata Kate Greville.caption id="attachment 103201" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/captionSarebbe stata la stessa donna - sempre secondo quanto riferisce il Sun - la sera di domenica primo novembre, a rivolgersi alle forze dell'ordine. La donna si trovava in casa, a Worsley. Un verbale redatto ...

