GF VIP: Paolo Brosio è fidanzato. Ecco chi è la modella 22enne – FOTO (Di martedì 3 novembre 2020) Il giornalista non smentisce la sua relazione segreta. Ecco chi è la giovanissima fidanzata del concorrente del GF Vip 5 Non è passata inosservata l’attrazione di Paolo Brosio nei confronti di tutte le donne della casa del Grande FratelloVip. Una passione che gli è valsa il soprannome di “lumacone” e “octopus” che la contessa Patrizia … L'articolo GF VIP: Paolo Brosio è fidanzato. Ecco chi è la modella 22enne – FOTO proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 3 novembre 2020) Il giornalista non smentisce la sua relazione segreta.chi è la giovanissima fidanzata del concorrente del GF Vip 5 Non è passata inosservata l’attrazione dinei confronti di tutte le donne della casa del Grande FratelloVip. Una passione che gli è valsa il soprannome di “lumacone” e “octopus” che la contessa Patrizia … L'articolo GF VIP:chi è laproviene da Leggilo.org.

