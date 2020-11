Genoa-Torino domani in tv, recupero terza giornata Serie A: orario, canale e diretta streaming (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma di Genoa-Torino, gara valevole per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A 2020/2021. E’ il momento di giocare il match rinviato un mese fa a causa del grande numero di contagi all’interno della squadra rossoblu. L’incontro, in programma oggi mercoledì 4 novembre alle ore 17, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights. Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per ildelladel campionato diA 2020/2021. E’ il momento di giocare il match rinviato un mese fa a causa del grande numero di contagi all’interno della squadra rossoblu. L’incontro, in programma oggi mercoledì 4 novembre alle ore 17, sarà trasmesso intv su Sky SportA, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights.

