Fiorentina | esonero vicino per Iachini Ipotesi Aquilani fino al Parma poi la scelta del sostituto

La sconfitta contro la Roma potrebbe essere fatale per l'allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini. Tanto più che Barone e Pradè, scrive il Corriere Fiorentino, sono orientati già da tempo a cambiare rotta. Resta da convincere il presidente Commisso, che invece vorrebbe continuare il cammino con il tecnico. Il quotidiano non esclude la possibilità che l'addio Iachini possa essere ufficializzato oggi. Ma chi potrebbe essere il suo sostituto? La prima Ipotesi, nel caso in cui il tecnico dovesse saltare oggi, sarebbe quella di affidare la squadra ad Alberto Aquilani, componente dello staff di Iachini e allenatore della Primavera. Per affrontare il Parma, sabato, occorrerebbe una deroga dalla federazione ...

