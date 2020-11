Europa League, nuovo allarme Covid per il Calcio Napoli: focolaio nel Rijeka (Di martedì 3 novembre 2020) Dopo Genoa e Az Alkmaar, il Calcio Napoli si ritrova a dover far fronte a un nuovo allarme Coronavirus. “Siamo in difficolta’, spero di avere per giovedi’ 12 giocatori sani altrimenti dovremo mandare in campo i ragazzi delle giovanili”. Simon Rozman, tecnico del Rijeka, dopo la gara persa col Sibenik ha ammesso che sara’ complicato preparare la gara di Europa League di giovedi’ contro il Calcio Napoli. “Ci misurano la temperatura ogni tre ore, ogni tre ore mi ritrovo a fare una formazione nuova, siamo scesi in campo con quelli che avevamo a disposizione”. Leggi su 2anews (Di martedì 3 novembre 2020) Dopo Genoa e Az Alkmaar, ilsi ritrova a dover far fronte a unCoronavirus. “Siamo in difficolta’, spero di avere per giovedi’ 12 giocatori sani altrimenti dovremo mandare in campo i ragazzi delle giovanili”. Simon Rozman, tecnico del, dopo la gara persa col Sibenik ha ammesso che sara’ complicato preparare la gara didi giovedi’ contro il. “Ci misurano la temperatura ogni tre ore, ogni tre ore mi ritrovo a fare una formazione nuova, siamo scesi in campo con quelli che avevamo a disposizione”.

