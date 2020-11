Ettore Messina: «Fermiamo le coppe europee di basket, tuteliamo la salute» (Di martedì 3 novembre 2020) Cari Amici del basket, dopo aver riflettuto molto, ho deciso di inviare questo messaggio a chiunque abbia intenzione di dedicarmi cinque minuti del suo tempo. Sono stato abbastanza fortunato da vivere una lunga carriera nel mondo del basket internazionale: le mie squadre hanno sempre giocato con orgoglio rispettando il nostro sport, sotto la guida la Fiba, EuroLeague e Uleb. Nonostante tutti i disaccordi che ci sono stati, ho sempre rispettato la leadership e le idee del signor Stankovic e del signor Baumann. Mi considero un amico di vecchia data del Sig. Portela e del Sig. Bertomeu e ho avuto l’onore di allenare Sig. Van den Spiegel, attuale Presidente dell’Uleb. Stiamo vivendo un periodo molto serio e complicato: i governi di molti paesi europei hanno preso decisioni basate sulla chiusura delle varie comunità, o parti di esse, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 novembre 2020) Cari Amici del, dopo aver riflettuto molto, ho deciso di inviare questo messaggio a chiunque abbia intenzione di dedicarmi cinque minuti del suo tempo. Sono stato abbastanza fortunato da vivere una lunga carriera nel mondo delinternazionale: le mie squadre hanno sempre giocato con orgoglio rispettando il nostro sport, sotto la guida la Fiba, EuroLeague e Uleb. Nonostante tutti i disaccordi che ci sono stati, ho sempre rispettato la leadership e le idee del signor Stankovic e del signor Baumann. Mi considero un amico di vecchia data del Sig. Portela e del Sig. Bertomeu e ho avuto l’onore di allenare Sig. Van den Spiegel, attuale Presidente dell’Uleb. Stiamo vivendo un periodo molto serio e complicato: i governi di molti paesi europei hanno preso decisioni basate sulla chiusura delle varie comunità, o parti di esse, ...

