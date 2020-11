Ellen Page protagonista della commedia sportiva “1UP” diretta dal regista di “Fanboys” (Di martedì 3 novembre 2020) Ellen Page vista di recente nella serie tv Umbrella Academy tornerà sul grande schermo come protagonista di una commedia sportiva dal titolo 1UP descritta come “Pitch Perfect ambientato nel mondo degli eSports”. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che al timone del progetto c’è Kyle Newman, già regista di Fanboys, sottovalutata commedia sul fandom di Star Wars che fortunatamente dalla sua uscita nel 2009, dopo il flop d’incassi e una critica troppo generalista e poco ricettiva, è stata ampiamente rivalutata e ora ha un suo seguito di culto.THR riporta che la commedia “1UP” prodotta da Buzz Studios sarà ambientata nel mondo dei giochi e degli sport elettronici e vedrà nel cast anche l’attrice e modella Paris Berelc ... Leggi su cineblog (Di martedì 3 novembre 2020)vista di recente nella serie tv Umbrella Academy tornerà sul grande schermo comedi unadal titolo 1UP descritta come “Pitch Perfect ambientato nel mondo degli eSports”. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che al timone del progetto c’è Kyle Newman, giàdi Fanboys, sottovalutatasul fandom di Star Wars che fortunatamente dalla sua uscita nel 2009, dopo il flop d’incassi e una critica troppo generalista e poco ricettiva, è stata ampiamente rivalutata e ora ha un suo seguito di culto.THR riporta che laprodotta da Buzz Studios sarà ambientata nel mondo dei giochi e degli sport elettronici e vedrà nel cast anche l’attrice e moParis Berelc ...

Il regista di Fanboys dirige Ellen Page e Paris Berelc in 1UP, una nuova commedia ambientata nel mondo dei giochi e degli sport elettronici.

