Elezioni Usa 2020 | la guida al voto | dai Grandi elettori alla regola del “winner takes all”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 novembre 2020) Il numero su cui si gioca la sfida fra Donald Trump e Joe Biden è 270. È questa la soglia dei(538 in tutto) che uno dei due candidati dovrà superare nell’Election day del 3 novembre per conquistare la Casa Bianca, in un’elezione sulla quale quest’anno come non mai pesano le incognite delper posta, al quale hanno fatto ricorso decine di milioni di. E non è detto che il candidato che vince ilpopolare, raccogliendo più suffragi a livello nazionale, sia poi quello che ottiene il maggior numero di, l’unico che davvero conta per conquistare la Casa Bianca. Come accaduto nel 2016 ad Hillary Clinton che ha conquistato quasi 3 milioni di voti in più, ma non ...