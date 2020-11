Elezioni americane | Salerno sostiene Biden

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Manca ormai poco alla 59ᵉ elezione presidenziale della storia degli Stati Uniti d’America. Ci si attende un’elevata affluenza alle urne, con numeri da record in diversi Stati. Secondo gli esperti, il voto degli americani oltreoceano potrebbe avere un impatto determinante visto che sono circa 4.7 milioni i cittadini statunitensi che vivono all’estero. Per l’occasione si è attivato in Italia il Comitato europeo per Andrew Cuomo, governatore democratico dello Stato di New York (figlio del tre volte governatore Mario Cuomo) e grande sostenitore del candidato liberal Joe. Il Comitato Europeo nasce nel 2010 proprio con l’obiettivo di sostenere la prima candidatura di Andrew Cuomo a governatore dello Strato di New York ...