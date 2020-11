È l’Election Day: quel che c’è da sapere per arrivare pronti al voto americano (Di martedì 3 novembre 2020) Per capire il grado di incertezza che accompagna le elezioni presidenziali americane, basti dire che non è nemmeno certo che il nome del prossimo presidente si conoscerà nella notte tra il 3 e il 4 novembre, perché a causa del voto via posta – uno dei grandi protagonisti di questa tornata elettorale – per avere i risultati potremmo dover aspettare giorni, se non addirittura settimane. Ma è solo uno dei temi importanti da tenere a mente in vista dell’Election Day: gli altri li trovate comodamente qui di seguito. I sondaggi, proprio quelli “Registriamo un discreto margine di vantaggio di Joe Biden su Donald Trump, quantomeno a livello nazionale”, spiega a Wired Andrea Scavo di Ipsos Public Affairs. Per come è organizzato il sistema elettorale americano, però, non ... Leggi su wired (Di martedì 3 novembre 2020) Per capire il grado di incertezza che accompagna le elezioni presidenziali americane, basti dire che non è nemmeno certo che il nome del prossimo presidente si conoscerà nella notte tra il 3 e il 4 novembre, perché a causa delvia posta – uno dei grandi protagonisti di questa tornata elettorale – per avere i risultati potremmo dover aspettare giorni, se non addirittura settimane. Ma è solo uno dei temi importanti da tenere a mente in vista dell’Election Day: gli altri li trovate comodamente qui di seguito. I sondaggi, proprioli “Registriamo un discreto margine di vantaggio di Joe Biden su Donald Trump, quantomeno a livello nazionale”, spiega a Wired Andrea Scavo di Ipsos Public Affairs. Per come è organizzato il sistema elettorale, però, non ...

